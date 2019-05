'Ibizagate' bezorgt Vengaboys heldenstatus in Wenen

De Nederlandse band Vengaboys staat niet alleen vanuit het niets op nummer 1 in de Oostenrijkse hitlijsten, ook trad de band daar vanavond live op bij een protestdemonstratie in Wenen.

Aanleiding voor dit plotselinge succes in Oostenrijk is 'Ibizagate'. In een uitgelekte video was te zien hoe Heinz-Christian Strache, de vicepremier en de partijleider van de rechts-populistische partij FPÖ, op het Spaanse eiland een corrupte deal leek te willen sluiten met een Russische investeerder. Dat leidde tot het vertrek van de politicus en later ook van bondskanselier Sebastian Kurz.

Protestlied

De Duitse komiek Jan Böhmermann plaatste als grap de videoclip van We're going to Ibiza van de Nederlandse dancegroep op Twitter en dat werd door miljoenen volgers opgepikt en gedeeld. Het nummer groeide uit tot het protestlied tegen het rechts-populisme en steeg al snel naar de eerste positie in de Oostenrijkse hitlijsten.

Sindsdien stromen bij de door dj's Wessel van Diepen en Dennis van den Driesschen opgerichte band de aanvragen voor optredens in Oostenrijk binnen. Die kunnen ze vanwege andere afspraken niet honoreren, maar voor een uitnodiging om op te treden bij een protestdemonstratie in Wenen maakten ze wel tijd vrij. Boven op de beroemde Vengabus waarmee ze door Europa trekken, zongen ze We're going to Ibiza.