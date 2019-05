Roemenië gaat problemen rond Europese Verkiezingen onderzoeken

Roemenië gaat onderzoeken hoe Roemenen in het buitenland in de toekomst zonder problemen kunnen stemmen. Tijdens de Europese Verkiezingen eerder deze week stonden de hele dag lange rijen voor de stembureaus in Nederland en andere Europese steden.

Bij sluiting van de bureaus had lang niet iedereen zijn stem kunnen uitbrengen. Dat leidde bij de ambassade in Den Haag tot ongeregeldheden. Na het sluiten van het stembureau klommen mensen over de hekken en beukten op de deur. De ME greep in om de orde te herstellen.

'Lessen'

De Roemeense ambassadeur in Nederland, Brândusa Predescu, sprak in een open brief haar spijt uit over de "betreurenswaardige situatie" bij de verkiezingen van zondag. Ook schreef ze dat er "uiteraard lessen uit zijn te trekken".

Volgens Predescu was het moeilijk in te schatten hoeveel Roemenen er in Nederland wonen, aangezien ze zich niet verplicht bij de ambassade hoeven te registreren. Er waren dit keer al twee extra stembureaus opengesteld, maar dat bleek niet genoeg.

Verzoek

De Roemenen konden tweemaal een stem uitbrengen, voor de Europese verkiezingen en voor een nationaal referendum, en daarom duurde het uitbrengen van de stemmen langer dan normaal.

Een verzoek om de stembureaus langer open te houden werd volgens Predescu niet gehonoreerd door de kiescommissie. Uiteindelijk konden zo'n 6000 Roemenen hun stem uitbrengen, drie keer zoveel als bij eerdere verkiezingen.