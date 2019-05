Politie bevrijdt twee peuters uit hete auto in Tilburg

De politie heeft vanmiddag twee kleine kinderen bevrijd uit een hete auto op het Stadhuisplein in Tilburg. De kinderen zaten mogelijk meer dan drie uur in het voertuig, dat midden op het Stadhuisplein in de zon stond geparkeerd.

Beide ouders zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Volgens Omroep Brabant zijn de vader en moeder niet aangehouden. De politie wil niet zeggen hoe oud de twee kinderen precies zijn. Een van de kinderen zat in een Maxi-Cosi.

Parkeerverbod

De auto stond op een opvallende plek: midden op het Stadhuisplein, waar een parkeerverbod geldt. De politie greep in omdat bezoekers van een café-restaurant in de buurt zich zorgen begonnen te maken. Op verzoek van een politie-agent heeft het oudste kind de deur opengemaakt. De kinderen zijn onderzocht in twee toegesnelde ambulances. Over hun gezondheid is verder niets bekendgemaakt.

Uiteindelijk kwamen beide ouders met een derde kind terug naar de auto. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau.