Verdachte Oostkapelle belde twee uur na moord met de radio

Nog geen twee uur nadat het lichaam van een 78-jarige vrouw vorige week vrijdag werd aangetroffen in een appartementencomplex in Oostkapelle, belde haar 56-jarige buurman met het radioprogramma Zegt u 't Maar van Omroep Zeeland. Gisteren werd hij aangehouden als verdachte van de moord.

Bronnen bevestigen dat de verdachte en beller dezelfde persoon is, aldus Omroep Zeeland.

Zegt u 't Maar is een dagelijks inbelprogramma van de regionale omroep, aan het eind van de middag. Luisteraars kunnen daar hun verhaal kwijt. De 56-jarige man vertelde dat hij werd gepest en zijn huis niet uit durfde. "Het is gewoon zo schandalig, er is gewoon geen leven voor mij meer mogelijk", zei hij in de uitzending van 24 mei. "Dingen worden van mijn balkon gestolen. M'n kettingslot is weg en de spaken van m'n fiets zijn doorgeknipt. M'n auto staat stil, omdat ik er niet in durf te rijden door wat men ermee flikt."

Terroriseerde zelf de buurt

Kort daarvoor was op 24 mei rond 16.00 uur zijn 78-jarige buurvrouw zwaargewond aangetroffen. Ze overleed ter plekke. Politieonderzoek leidde gisteren tot de aanhouding van de 56-jarige verdachte.

Buurtbewoners zeggen bij Omroep Zeeland dat de verdachte geen slachtoffer is maar zelf de buurt terroriseert. Een groep bewoners van het appartementencomplex trok meermalen aan de bel bij de gemeente en politie. Sinds december hield de buurt ook een dossier bij. Daarin staan 54 incidenten, variƫrend van vernielingen tot scheldpartijen. De politie bevestigt op de hoogte te zijn geweest van de problemen bij het appartementencomplex.

Morgen wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De uitzending van Zegt u 't Maar van 24 mei 2019 niet terug te luisteren op internet. Omroep Zeeland heeft daartoe besloten "uit respect voor de nabestaanden".