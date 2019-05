Nieuw-Zeeland investeert miljarden in welzijn bevolking

Nieuw-Zeeland gaat 2,5 miljard dollar investeren in het welzijn en geluk van de inwoners. 823 miljoen dollar daarvan gaat naar de geestelijke gezondheidszorg om zo het hoge aantal zelfmoorden omlaag te krijgen.

Het is volgens de Britse krant The Guardian het eerste westerse land waarin welzijn in de besteding van het overheidsbudget de hoogste prioriteit krijgt en waarin de ministeries opdracht hebben gekregen beleid te maken dat het welzijn en geluk van de bevolking bevordert. Verschillende landen meten wel al het geluk van hun inwoners, waaronder Nederland en Groot-Brittannië.

Niet alleen economische groei wordt als succesfactor gezien, maar ook welzijn en geluk. Welzijn houdt volgens de minister van Financiën Robertson in dat mensen "een betekenisvol leven" kunnen leiden. Ook kinderarmoede en huiselijk geweld worden bestreden.

NOS-correspondent Eva Gabeler zegt op NPO Radio 1 dat de premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern met deze plannen de middenklasse probeert aan te spreken. Populistische partijen spelen er namelijk op in dat die groep zich vergeten voelt doordat ze niet heeft geprofiteerd van de economische groei.

'Geweldige plek om te werken én te wonen'

De minister van Financiën Robertson zegt dat de verschillen tussen arm en rijk door het nieuwe beleid kleiner worden. "Het zal ervoor zorgen dat Nieuw-Zeeland een geweldige plek is om te werken én te wonen."

Nieuw-Zeeland is volgens het internationale samenwerkingsverband OECD een van de landen waar het aantal gevallen van huiselijk geweld het hoogst is. Er gaat nu een recordbedrag van 320 miljoen dollar naar toe.

Naar het bestrijden van kinderarmoede gaat 1 miljard dollar. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties zegt dat 27 procent van de kinderen in Nieuw-Zeeland in armoede leeft. Dat houdt in dat ze niet genoeg eten hebben, geen toegang tot gezondheidszorg hebben of niet in een warm en droog huis wonen.

'Mooie kaft, weinig inhoud'

Naast veel lof vanuit verschillende hulporganisaties luidt er ook kritiek. Oppositieleider Simon Bridges is niet enthousiast over het budgetplan en noemt het een grote teleurstelling.

Volgens Bridges zal het belastinggeld niet bij de mensen terechtkomen maar naar andere zaken gaan, zoals defensie en spoorwegen. De oppositieleider zegt dat de inhoud van de plannen onderschikt is geraakt: "Het heeft misschien een mooie kaft met leuke foto's, maar het heeft weinig inhoud".