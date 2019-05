Lintje en eigen sportpark voor Wesley Sneijder in Utrecht

Het Utrechtse Sportpark Thorbeckelaan is vanmiddag omgedoopt tot Sportpark Wesley Sneijder. De voetballer zelf onthulde samen met burgemeester Van Zanen de nieuwe naam van het complex in de wijk Ondiep. Tot zijn verrassing kreeg de geboren Utrechter ook een lintje. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sneijder bedankte een groot aantal mensen en noemde daarbij met name zijn vrouw Yolanthe Sneijder-Cabau, meldt RTV Utrecht.

Het sportcomplex in Utrecht Ondiep is de thuisbasis van voetbalvereniging DHSC. Die fusieclub ontstond uit onder meer DOS en dat is de club waar Sneijder zijn loopbaan begon. De 34-jarige voetballer groeide op in Ondiep.

Steun aan de voedselbank

Het initiatief voor de naamswijziging kwam van de Wijkraad Noordwest. De raad noemt de oud-international een voorbeeld voor veel kinderen en aankomende voetbalsterren. De Wijkraad wijst erop dat Sneijder goede contacten onderhoudt met DHSC en noemt ook de steun die de voetballer geeft aan Voedselbank Ondiep aan de Amsterdamsestraatweg.

Sneijder staat op dit moment onder contract bij Al-Gharafa, een club in Doha, de hoofdstad van Quatar. Het is in Utrecht het tweede sportpark dat wordt vernoemd naar een voetballer. In 2004 kreeg Marco van Basten zijn eigen sportpark in de wijk Oog in Al.