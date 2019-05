In twee weken tijd 1500 passagiers 'asielbus' Ter Apel

De pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het NS-station van Emmen heeft in de eerste twee weken ruim 1500 passagiers vervoerd. Dat zegt burgemeester Velema van Westerwolde.

Velema vindt het nog te vroeg om de proef met de asielbus een succes te noemen. "Wel is duidelijk dat er steeds meer mensen gebruik van maken. In de eerste week waren er 694 reizigers, in de tweede week 838", zegt de burgemeester bij RTV Noord.

Lijn 73

De pendelbus is een reactie op de problemen die eerder ontstonden met asielzoekers op de 'gewone' buslijn 73. Buschauffeurs werden geïntimideerd en bedreigd, er was sprake van overlast voor de passagiers. De problemen waren zo frequent dat de bussen alleen nog reden met beveiligers. Evengoed liep het af en toe nog uit de hand, zoals blijkt uit een veelbesproken filmpje op internet.

Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer in met een proef voor een aparte pendelbus voor de asielzoekers. De proef loopt drie maanden. De bus vertrekt een keer per uur en rijdt rechtstreeks van het azc in Ter Apel naar Emmen (en terug). Kaartjes zijn alleen ter koop bij het asielzoekerscentrum en kosten 7 euro per keer, Dat is hetzelfde bedrag dat de passagiers op lijn 73 betalen.