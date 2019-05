Eerst nog grijs en nat, maar daarna mogelijk 31 graden

"Voor iedereen die van warm en zonnig weer houdt, ziet het weekend na Hemelvaart er erg goed uit", zegt een meteoroloog van Weeronline. Het weerbureau verwacht dat zaterdag de eerste officiële zomerse dag van het jaar wordt. Daarvoor moet het in De Bilt 25 graden of warmer zijn.

Normaal gesproken is de eerste zomerse dag van het jaar halverwege mei. Op woensdag 24 april werd bijna de 25 graden gehaald, maar toen bleef de temperatuur steken bij 24,9 graden. De eerste lokale zomerse dag was al op vrijdag 19 april. In Arcen in Limburg werd het in de middag 25 graden.

Zaterdag wordt het op verschillende plekken in Nederland tussen de 23 en 28 graden. Zondag kan het in het zuiden, zuidoosten en oosten regionaal 30 en lokaal zelfs 31 graden worden. In het binnenland wordt het waarschijnlijk 28 tot 29 graden.

Verkoeling

Het is niet zo bijzonder dat het begin juni lokaal 30 graden wordt. De tropische hitte is wel wat aan de vroege kant, want meestal is dat rond 12 juni volgens de meteoroloog, maar soms ook al in mei.

"Wie verkoeling zoekt, kan naar zee trekken want door de wind koelt het daar af." In de kustgebieden wordt het zondag waarschijnlijk maximaal 27 graden. In de loop van de middag komen in het noordwesten dikkere sluierwolken.

Morgenochtend is er nog niet veel van het mooie weer te merken. Op veel plaatsen is het grijs en nat, maar regionaal kan de zon schijnen. Later op de dag wordt het geleidelijk overal droog en komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. De temperatuur stijgt gedurende de dag en in Limburg kan het lokaal 24 graden worden.