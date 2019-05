Een vijfde van de kankerpatiënten in de EU overlijdt aan longkanker

In de Europese Unie sterft een kwart van de bevolking aan kanker. Een vijfde van de kankerpatiënten overlijdt aan longkanker, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat over 2016.

Nederland is in de EU een van de landen met de hoogste longkankersterfte. Samen met Denemarken, Griekenland en Polen staat Nederland met 24 procent op een tweede plaats. Alleen in Hongarije overleden meer kankerpatiënten aan longkanker: 27 procent. Het percentage longkankerpatiënten was het laagst in Portugal (15 procent), Litouwen, Letland en Zweden (16 procent).

Vrouwen

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), dat ook onderzoek deed, wijst op het hoge aantal vrouwen dat in Nederland longkanker krijgt. "Nederlandse mannen zitten onder het Europees gemiddelde, terwijl Nederlandse vrouwen er ver boven zitten", zegt Vincent Ho, onderzoeker bij het IKNL in het NOS Radio 1 Journaal.

Eerder bleek uit onderzoek al dat de kankersterfte onder Nederlandse vrouwen de hoogste is van West-Europa. Dat komt voor een belangrijk deel door longkanker. "Vanaf de jaren 60 zijn in Nederland, vergeleken met andere landen, veel meer vrouwen gaan roken", legt Ho uit, die de sterke emancipatiegolf destijds noemt als verklaring. "De sterfte onder mannen neemt al jaren af, bij vrouwen is die tussen 1980 en 2011 vier keer zo groot geworden." De longkankersterfte onder vrouwen stabiliseert sinds 2015.

Eurostat heeft de cijfers gepubliceerd om aandacht te vragen voor de Werelddag zonder tabak morgen. De dag is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, die daarmee wil wijzen op de gezondheidsrisico's van roken, een belangrijke oorzaak van longkanker en hart- en vaatziekten.