Hemelvaartsdag: lekker uitslapen of liever dauwtrappen?

Maar voor hoelang nog?

Veel mensen vragen zich elk jaar af waarom ze op Hemelvaartsdag vrij zijn en bijvoorbeeld op Bevrijdingsdag niet. Uit onderzoek van Ipsos bleek twee jaar geleden dat een meerderheid best een christelijke feestdag wil opgeven om elk jaar op 5 mei vrij te zijn. 24 procent noemde Tweede Pinksterdag, 21 procent Hemelvaartsdag. Toch lijkt het er niet op dat werkgevers en werknemers dat zo snel zullen veranderen in de cao.

Zijn er nog tradities verbonden aan Hemelvaartsdag?

Jazeker: dauwtrappen. Al in de 19de eeuw trokken mensen met Hemelvaart in alle vroegte blootsvoets de natuur in vanwege de veronderstelde geneeskrachtige werking van dauw. Ook nu nog gaan wandelaars en fietsers vroeg op pad, vooral in het oosten en zuiden van het land. Dauwtrappen kreeg in 2010 plaats 27 in de top-100 van de belangrijkste tradities van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Waarom zou je niet lekker uitslapen?

"Je beleeft de ontwaking van de natuur", zei de Groningse boswachter Anneke Epping gisteravond in NOS Met het Oog op Morgen. "De kans dat je een ree ziet is veel groter. Maar ook vooral de vogels, die zijn dan aan het ontwaken, dat is zo intens. Het is een heel bijzondere beleving, zeker vergeleken met als je 's middags het bos in gaat."

In Zevenbergschen Hoek ging het er vanmorgen overigens een stuk minder vredig aan toe. Net als in andere Brabantse plaatsen trok daar de fanfare door het dorp. "Volgens mij om het halve dorp wakker te maken", zei een jonge deelnemer.