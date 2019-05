Wekdienst 30/5: het is Hemelvaart en Curaçaoënaars herdenken volksopstand

Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De campagne 'Ben je oké?' van Rutgers - tegen ongewenst seksueel gedrag bij concerten en in het nachtleven - gaat vanaf vandaag ook festivals langs, zoals Dauwpop in Hellendoorn en Best Kept Secret in Hilvarenbeek. In een opinieonderzoek van EenVandaag gaf vorig jaar 48 procent van de vrouwelijke festivalbezoekers aan dat zij met ongewenst seksueel gedrag te maken kregen.

Het is vandaag 50 jaar geleden dat er op Curaçao een grote opstand was. Op 30 mei 1969 groeit een staking bij de Shell-raffinaderij uit tot een grote demonstratie waarbij twee doden vallen en een deel van het centrum van Willemstad afbrandt. Daarna kwam er meer aandacht voor de positie van de Curaçaoënaar en het doorvoeren van politieke vernieuwingen.

Bij de Duitse grens is het rond feestdagen altijd extra druk met vrachtwagens die Duitsland (nog) niet in mogen. Om onveilige situaties met parkerende vrachtwagens op de vluchtstrook te voorkomen, zet Rijkswaterstaat dit jaar voor het eerst extra weginspecteurs met BOA-status in. Zij delen eventueel ook boetes uit.

Wat heb je gemist?

In Israël is het niet gelukt om een nieuwe coalitie te vormen, wat betekent dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Demissionair premier Netanyahu, die nog geen twee maanden geleden als winnaar uit de bus kwam bij de verkiezingen in april, had tot middernacht om een kabinet te smeden.

Voor een meerderheid in het parlement had Netanyahu's Likudpartij zaken moeten doen met enkele kleine ultra-orthodoxe en uiterst rechtse partijen, maar dat is verzand in onenigheid over allerlei kwesties. De Israëliërs gaan waarschijnlijk in september weer naar de stembus.