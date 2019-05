Grote onrust op consulaat Venezuela op Curaçao

Medewerkers van het Venezolaanse consulaat op Curaçao luiden de noodklok. Ze hebben al vijf maanden geen salaris meer gehad, schrijven ze in een open brief aan de Spaanstalige pers op het eiland. Het consulaat functioneert al maanden niet meer, er is geen enkele computer die het doet, internet is niet betaald en andere systemen werken ook niet. Het stuk is door alle negen medewerkers ondertekend.

De Venezolaanse consul zou hebben gezegd dat het personeel klachten zich bij klachten maar moet wenden tot het Amerikaanse consulaat. Dat land is volgens haar verantwoordelijk voor de slechte situatie op de vertegenwoordiging van Venezuela.

Verder beklagen de medewerkers zich over het optreden van een Venezolaanse ex-militair, die gewelddadig zou zijn en naar zij zeggen met goedkeuring van de consul personeel heeft bedreigd en geïntimideerd.

De medewerkers eisen dat de ex-militair stopt met zijn intimiderende praktijken. Het gaat om een zekere Sergio Armando Gutiérrez Moreno, een voormalige bodyguard van de vroegere president van het Hooggerechtshof in Caracas, die weer een zus van de consul is.

Gutiérrez Moreno is illegaal Curaçao binnengekomen, maar door tussenkomst van de consul heeft hij een verblijfsvergunning gekregen, staat in de open brief. De ex-militair bezoekt met instemming van de Curaçaose minister van Justitie ook Venezolaanse vluchtelingen in de vreemdelingenbarakken van de gevangenis op Curaçao.

Druk om terug te keren

De lokale mensenrechtenorganisatie Human Rights Caribbean had al eerder geklaagd over bemoeienis van de regering-Maduro met de vreemdelingenopvang in de gevangenis. Willemstad erkent dat de bezoeken plaatsvinden, maar zegt dat dat alleen gebeurt bij Venezolanen die geen asiel hebben aangevraagd.

Maar Human Rights Caribbean spreekt dat tegen en zegt dat het consulaat druk uitoefent op alle Venezolaanse vluchtelingen om terug te keren naar hun vaderland.