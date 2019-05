Zeker 21 doden bij ongeluk met bus en vrachtwagen in Mexico

Bij een aanrijding tussen een bus en een vrachtwagen in het oosten van Mexico zijn zeker 21 doden gevallen. Dertig mensen raakten gewond.

De meeste slachtoffers vielen in de bus, ook twee inzittenden van de vrachtwagen kwamen om het leven.

Het ongeluk vond plaats op een bochtige bergweg in de staat Veracruz. Door de klap sloeg de bus om, waardoor de nooduitgangen geblokkeerd raakten. Zowel de bus als de vrachtwagen vlogen in brand.

In de bus zaten pelgrims uit de staat Chiapas, die terugkwamen van een bezoek aan de Basiliek van de Maagd van Guadeloupe in Mexico-Stad.

Remmen

De bus en de vrachtwagen reden in dezelfde richting. Waardoor de aanrijding is ontstaan is niet bekend. Mogelijk waren de remmen van de vrachtwagen niet in orde.

In 2006 raakte een bus met pelgrims in hetzelfde gebied van de weg en stortte in een ravijn. Daarbij vielen 65 doden.