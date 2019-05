Kleinste te vroeg geboren baby ontslagen uit ziekenhuis

Uit een ziekenhuis in San Diego is, ruim vijf maanden na haar geboorte, de kleine Saybie ontslagen. Ze weegt nu twee kilo. Niet veel voor een meisje van haar leeftijd, maar ze is flink aangekomen: bij haar geboorte in december woog ze 245 gram.

Ze werd geboren na een zwangerschap van 23 weken en drie dagen. Dat was dus veel te vroeg en er bestond weinig hoop dat ze dat zou overleven. Haar vader kreeg van de artsen horen dat hij ongeveer een uur met haar zou kunnen samenzijn.

"Maar het werd twee uur, en toen een dag, en toen een week", zegt haar moeder in een video die is vrijgegeven door de kliniek. Saybies ouders hebben ermee ingestemd dat hun verhaal naar buiten komt, maar ze willen anoniem blijven. Saybie is ook niet de echte naam van hun dochtertje - de verpleegkundigen noemden haar zo.

Haar moeder noemt de dag dat ze beviel de naarste dag uit haar leven. Ze voelde zich niet lekker en moest naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat ze zwangerschapsvergiftiging had en dat haar bloeddruk veel te hoog was. Ze moest onmiddellijk bevallen.