Verdachte aanslag Lyon bekent, maar motief nog onduidelijk

De man die vastzit op verdenking van de aanslag in Lyon, vorige week vrijdag, heeft een bekentenis afgelegd, melden Franse media op gezag van bronnen rondom het onderzoek. Mohamed Hichem M. werd maandag opgepakt in verband met de aanslag, waarbij dertien mensen gewond raakten.

De 24-jarige Algerijn wilde in eerste instantie niet meewerken aan het onderzoek. Hij is ondervraagd door een anti-terrorismedienst, die sterke aanwijzingen had voor zijn betrokkenheid. Dna-sporen die zijn gevonden op het explosief dat is achtergelaten bij een bakkerij in het centrum van Lyon, komen overeen met zijn dna.

En bij een doorzoeking van het huis in de voorstad van Lyon waar hij woont met zijn familie zijn stoffen gevonden die nodig zijn voor het maken van een explosief. Ook de ouders en een broer van M. zijn opgepakt.

Vriendelijk en behulpzaam

Over zijn motieven is nog niets duidelijk. Rechercheurs hebben nog niet kunnen vaststellen of hij geradicaliseerd is of dat het zijn bedoeling is geweest om mensen te doden. Hij heeft wel op internet gezocht naar pagina's over de jihad en over het maken van explosieven, blijkt uit onderzoek van een in beslag genomen pc.

Tot hij maandag bij het verlaten van een bus werd aangehouden was de man een onbekende in de buurt waar hij woonde. Buren zeggen dat hij elke ochtend "zogenaamd naar zijn werk vertrok. Maar we wisten niet dat hij helemaal geen werk had." Een ander omschrijft de verdachte als vriendelijk en behulpzaam, "iemand die zich bezighield met sporten".