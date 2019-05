Rondvaartboot kapseist en zinkt in Boedapest, zeker zeven doden

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een rondvaartboot met toeristen gekapseisd en gezonken. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen, veertien opvarenden zijn levend uit het water gehaald.

Aan boord van de boot waren 32 passagiers, bijna allemaal Zuid-Koreaanse toeristen, en twee bemanningsleden. Het schip is vermoedelijk in aanvaring gekomen met een andere boot. Het ongeluk gebeurde op de Donau, ter hoogte van het parlementsgebouw in het centrum van Boedapest.

Grote lichten

Er is een enorme reddingsoperatie aan de gang, waarbij boten met grote lichten schijnen op de plek waar de rondvaartboot is gezonken. Duikers zoeken naar de vermiste passagiers. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de harde regen en het hoge waterpeil in de Donau.