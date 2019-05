Massale herdenking van omgekomen Hilversumse tiener

Voor de tweede achtereenvolgende avond is in Hilversum de 15-jarige Marwan Benkodad herdacht die maandag in zijn huis overleed, vermoedelijk door zelfmoord. Op de bijeenkomst zijn zo'n duizend mensen afgekomen, ook burgemeester Broertjes was aanwezig.

De dood van de jongen maakt veel los in de gemeente. Hij zou door zijn klasgenoten zijn gepest. Gisteren was al een grote wake in de Hilversumse Al Amal-moskee.

Bij de herdenking van vanavond, op een veldje in de buurt van zijn huis, legden mensen bloemen neer. Naast de burgemeester waren er ook vertegenwoordigers van de school van Benkodad aanwezig.

De politie sluit een misdrijf uit, maar kan verder weinig over de doodsoorzaak zeggen. "Of het om zelfmoord of een noodlottig ongeval gaat, zal nooit duidelijk worden", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Tijdens de herdenking stelde de politie een auto beschikbaar, zodat een bekende van Benkodad een toespraak kon houden door de megafoon.

Kijk hier de toespraak: