Debutante Samantha Stroombergen wint Gouden Strop

Samantha Stroombergen (29) heeft met haar debuut De witte kamer de Bookspot Gouden Strop gewonnen, de prijs voor beste Nederlandstalige thriller. Haar boek gaat over een moordonderzoek naar een journalist, wiens gemartelde lichaam werd gevonden door een wandelaar.

De jury heeft warme woorden voor Stroombergens beschrijvingen, die "beklemmend en levensecht" zijn. Ook roemen de juryleden haar zinsbouw. "Er staan prachtige zinnen in die je graag zou overschrijven in een notitieboekje, om ze voor altijd bij je te houden", zo staat in het juryrapport.

De Haarlemse auteur is de vierde vrouw die de prijs wint; Esther Verhoef, Marion Pauw en Johanna Spaey gingen haar voor. Aan de Gouden Strop, die sinds 1986 wordt uitgereikt, is een geldbedrag van 20.000 euro verbonden.

De Schaduwprijs, bedoeld voor de beste debutant, wat Stroombergen dus ook was, ging naar Erik Betten met de thriller Quarantaine.