Duizenden supporters op bomvol Raadhuisplein bij huldiging RKC Waalwijk

In Waalwijk hebben duizenden supporters van RKC Waalwijk op een bomvol Raadhuisplein in de binnenstad hun club gehuldigd. De club won gisteravond met 5-4 van Go Ahead Eagles en keert daarmee na vijf jaar afwezigheid terug in de eredivisie.

De wedstrijd van gisteren was tot de laatste seconde spannend. Een supporter zegt dat hij het bijna niet meer hield. "Het was echt billenknijpen, ik dacht echt dat we niet zouden halen", vertelt hij tegen Omroep Brabant. "Maar dan wordt dat laatste doelpunt gemaakt en ik wist het: we zijn binnen!"

Tijdens de huldiging traden artiesten op en de spelers uit het team verschenen op het podium: