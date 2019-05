Lichaam Congolese oppositieleider twee jaar na overlijden gerepatrieerd

Ruim twee jaar na het overlijden van Étienne Tshisekedi wordt het lichaam van de Congolese oppositieleider overgebracht van België naar Congo. Vanavond wordt Tshisekedi met een privévliegtuig gerepatrieerd naar Kinshasa, melden Belgische media. Zaterdag wordt hij daar begraven.

In de laatste jaren van zijn leven bracht Tshisekedi vanwege gezondheidsproblemen veel tijd door in België. Daar overleed hij ook in februari 2017 op 84-jarige leeftijd.

Twee jaar opgebaard

Tshisekedi lag de afgelopen twee jaar opgebaard in een Brussels crematorium. Het was namelijk zijn wens om in Congo begraven te worden. Oud-president Joseph Kabila, die het land bijna twee decennia met harde hand regeerde, hield dat tegen. De twee waren politieke vijanden. Tshisekedi had zijn vrouw en kinderen in de jaren 80 al als politieke vluchtelingen naar België gestuurd.

In januari werd met Félix Tshisekedi, de zoon van Étienne, beëdigd als de nieuwe president van Congo. Er werd al verwacht dat hij het lichaam van zijn vader spoedig zou laten overvliegen naar Congo.

Mogelijk wordt Tshisekedi tijdens de staatsbegrafenis benoemd tot nationale held.