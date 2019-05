Blokkade Grindr in Libanon uitgebreid, Amnesty bezorgd

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over het besluit van Libanon om de blokkade van homodatingapp Grindr uit te breiden. De app was sinds januari al niet meer bereikbaar via het mobiele netwerk, maar het ministerie van Telecom vraagt providers nu ook op de app en site via vaste internetverbindingen en wifi te blokkeren.

Amnesty noemt het Libanese plan een klap voor de lhbti-gemeenschap in het land. "Dit is een flagrante aanval op het recht van vrijheid van meningsuiting. Ook zal deze stap dienen om homofobe meningen in het land te verankeren en te legitimeren", denkt regiodirecteur Lynn Maalouf van Amnesty.

Beirut

De Libanese hoofdstad Beirut geldt als tolerant voor lhbti'ers en kent veel plekken waar homoseksuelen kunnen uitgaan. Correspondent Marcel van der Steen zegt dat het huidige verbod door veel mensen in de hoofdstad wordt omzeild via anonieme vpn-verbindingen en zegt dat de app nog veel gebruikt wordt.

Van der Steen wijst erop dat de rest van het land niet zo liberaal is als de hoofdstad. Zo bestaat er nog steeds een wet die 'tegennatuurlijke seks' verbiedt. "En die wet zal ook niet snel worden afgeschaft. Als de grote partijen hier werk van willen maken, zullen ze een deel van hun achterban kwijtraken."