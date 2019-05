Grote vegaburgermaker komt naar Nederland, hoever zijn we zelf met nepvlees?

Het succesvolle Beyond Meat komt met een fabriek naar Nederland. Vleesvervangers worden steeds populairder, en vooral: lekkerder. De vegaburger van het Amerikaanse bedrijf is ook in Nederland een hit, wanneer volgen de vegabiefstuk, -rollade, of -kippenbout?

Bij Wageningen Universiteit zijn ze daar al mee bezig. Onderzoeker Atze Jan van der Goot werkt er aan de ontwikkeling een plantaardige biefstuk die over 2,5 jaar klaar moet zijn. Is een vegaburger makkelijker te maken dan een vegabiefstuk? "Ik denk het niet. Volgens mij is de burger van Beyond Meat eerder succesvol geworden door de tijd en het geld die het bedrijf erin geïnvesteerd heeft", zegt Van der Goot. "De keuze voor de hamburger komt door de culturele achtergrond. In de de VS worden nou eenmaal veel hamburgers gegeten."

Structuur verbeteren

Als het bedrijf zou willen, denkt hij dat het ook mogelijk is om relatief snel met een andere succesvolle vleesvervanger op de markt te komen. Dat komt door de slagkracht van het Amerikaanse bedrijf. Door investeringen van Microsoft-miljardair Bill Gates en acteur Leonardo DiCaprio groeide het vegabedrijf snel. Deze maand trok Beyond Meat bovendien naar de beurs en kende daar een droomdebuut.

Door het geld dat ze afgelopen jaren hebben verzameld, hebben ze inmiddels 63 wetenschappers in dienst die dagelijks bezig zijn met het verbeteren van de structuur en de smaak van hun burger. Zo kunnen ze het vlees zo dicht mogelijk benaderen. In Wageningen zijn die middelen er niet voor de ontwikkeling van de vegabiefstuk. Bij de universiteit werken ze met een handvol mensen voltijds aan het project, met evenveel PhD-studenten. Hulp krijgen ze verder uit het bedrijfsleven, want het gaat bovendien om een publiek-privaat project.

Biefstuk of kip

"Binnen Plant Meat Matters werken wij samen met een consortium van zeven bedrijven", zegt Van der Goot. "Als wij over 2,5 jaar klaar zijn, moet een van die bedrijven zeggen: wij willen dit product naar de markt brengen." Hij wijst daarbij op bijvoorbeeld Unilever, die de Vegetarische Slager bezit. Uiteindelijk moet dat verschillende soorten vlees opleveren.

"Er bestaat nu nog geen vegetarisch stuk vlees dat je op tafel aan kunt snijden, maar zoiets ontwikkelen wij wel. We hebben dat aangekondigd als een soort biefstuk, maar het kan ook een soort varkens- of kippenvlees worden." Hoe ver Van der Goot met dat project is wil hij niet kwijt, maar over de burger van Beyond Meat is hij te spreken.

"Je ziet tijdens het bakken de kleurverandering, het is sappig én sist in de pan. Het bootst vlees echt heel erg goed na." Maar hoe verschilt dat dan van andere vleesvervangers? Die lijken soms al erg op het product dat ze nabootsen, maar zijn vaak toch nog goed te onderscheiden. "Dat heeft met de ontwikkeling te maken. Bij andere vleesvervangers, zoals kipstukjes, heeft voordat je het koopt al verhitting plaatsgevonden. Je warmt het daardoor alleen op, waardoor het bakken minder effect heeft. Beyond Burger heeft een rauwe hamburger gemaakt."

Mensen zijn te foppen

In de industrie is het vertrouwen groot dat een ontwikkeling als bij Beyond een voorbeeld is voor wat er komen gaat. "Dat heeft er niet alleen mee te maken dat het nu ineens om groot geld gaat", zei Niko Koffeman, medeoprichter van De Vegetarische Slager, deze maand tegen Nieuwsuur. "Maar dat heeft er ook mee te maken dat de kwaliteit zoveel verbeterd is dat het nu kan wedijveren met vlees. Mensen kun je er nu mee foppen. Dat is een moment waarop lang gewacht is."

En ondanks dat de verkoopcijfers van namaakvlees nu nog laag liggen, zijn de prognoses positief. Volgens ABN Amro groeit de markt in 2018 en 2019 met 10 procent. De afgelopen jaren lag die groei nog op 4 procent. De groeiversnelling komt vooral door de komst van nieuwe spelers, zegt de bank.