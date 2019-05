Turkije: groot mensensmokkelnetwerk opgerold

Volgens het Turkse Openbaar Ministerie smokkelde de organisatie mensen uit Afghanistan en Noord-Irak naar Griekenland, Italiƫ en andere Europese landen.

De criminelen zouden voor de overtocht ongeveer 3000 tot 5000 euro rekenen. In totaal verdiende de organisatie er naar verluidt jaarlijks zo'n twee miljoen euro mee. Volgens de Turken hadden de smokkelaars ook banden met de Koerdische terreurbeweging PKK.

Minder migranten

De Europese Unie zit nog altijd met de illegale migrantenstroom in zijn maag. Hoewel de aantallen sinds het piekjaar 2015, toen meer dan een miljoen migranten in Europa aankwamen, drastisch zijn teruggelopen, belanden nog steeds tienduizenden migranten via Griekenland, Spanje, Italiƫ, Cyprus en Malta in de EU.

Volgens de laatste cijfers van de VN overleefden dit jaar naar schatting ruim 500 mensen de tocht niet. Daar staat tegenover dat ruim 26.000 mensen wel de Europese buitengrens wisten te bereiken.