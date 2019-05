'Opmerkelijk' dat Saudische imam 'fobie' voor vrouwen aan de kaak stelt

Een invloedrijke geestelijke in Saudi-Arabië heeft felle kritiek op de scheiding tussen mannen en vrouwen in moskeeën. Imam Adil al-Kalbani zei op staatstelevisie dat het "een soort fobie tegenover vrouwen" is.

De voormalige imam van de grote moskee in Mekka zei ook dat de scheiding tussen man en vrouw geen islamitische traditie is. "We zijn paranoïde geworden (...) in de moskee zijn vrouwen volledig geïsoleerd. Ze kunnen de mannen niet zien of horen, alleen door een microfoon."

De uitspraken zijn een breuk met de religieuze normen in Saudi-Arabië van de afgelopen decennia. "Dit is opmerkelijk", zegt arabist Laila al-Zwaini. Zeker omdat Adil al-Kalbani in 2015 vanwege omstreden uitspraken op het laatste moment zijn bezoek aan een Groningse moskee moest afblazen.

'Op aansturen van de kroonprins'

Het is volgens de arabist geen toeval dat de toespraak van Adil al-Kalbani, die op Twitter 7 miljoen volgers heeft, aansluit bij de hervormingsplannen van kroonprins Mohammad bin Salman. "Het is precies wat de kroonprins ook zegt: we zijn sinds de aanslag op de grote moskee in Mekka in 1979 veel te sterk de orthodoxe kant opgegaan. De islamgeleerde zegt het ongetwijfeld op aansturen van de kroonprins."