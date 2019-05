Ook Philips en AkzoNobel betalen niet of nauwelijks winstbelasting in Nederland

Hoe kan het dat zij geen winst belasting betalen?

Dat bedrijven zoals Shell in Nederland geen winstbelasting betalen, komt door speciale aftrekposten die dit soort bedrijven kunnen verrekenen met de winst. Ze kunnen gebruikmaken van de liquidatieverliesregeling en de stakingsverliesregeling. Dat betekent dat verliezen bij liquidatie of stopzetten van activiteiten in het buitenland aftrekbaar zijn. Zo komen ze onder de streep vaak uit op nul.

Gaat dat veranderen?

"Als we vinden dat de uitkomst van de wet oneerlijk is, en dat de wet moet worden aangepast, dan vind ik het prima om daar in de Kamer over te praten", zegt staatssecretaris Menno Snel van Financiƫn.

Maar dat is nu niet nodig, vindt de staatssecretaris. "Voorlopig ben ik blij met de situatie waar we in zitten. Ik heb wel belastingontduiking aangepakt, daar ben ik nog steeds mee bezig."

Oppositiepartijen hopen dat de coalitie een stap verder wil gaan. Zo wordt er gesleuteld aan een wetsvoorstel van GroenLinks, SP en PvdA om de aftrekmogelijkheid bij de liquidatieverliesregeling en de stakingsverliesregelingen in te perken. Het zou alleen nog mogen en kunnen bij 'kleine' verliezen tot 1 miljoen euro, en uitsluitend voor activiteiten en belangen binnen de EU. Voor de olie- en gasindustrie bijvoorbeeld wordt dat problematisch.