Man (83) hoeft toch niet de cel in voor jarenlang terroriseren buren

Een 83-jarige man uit Leersum heeft in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het terroriseren van zijn buren. Eerder werd hij door de Utrechtse rechtbank nog veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Rudolf R. heeft al 19 jaar hevige ruzie met zijn buren en dat is zo uit de hand gelopen dat de rechter eraan te pas moest komen. In 2017 werd hij veroordeeld tot drie maanden cel voor het vernielen van de auto's van de buren en erfvredebreuk. R. ging tegen die straf in beroep.

Nu het gerechtshof in Arnhem hem een voorwaardelijke celstraf heeft opgelegd, hoeft R. niet de cel in, tenzij hij het opgelegde contact- en locatieverbod overtreedt. Per overtreding moet hij dan een maand de cel in, schrijft RTV Utrecht.

Slachtoffer

R. is naar eigen zeggen slachtoffer van een mediahetze. De schuld van de ruzies ligt volgens hem bij de buren en hij claimt dat de politie geen goed werk aflevert.