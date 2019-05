Steden én regio's kunnen zich aanmelden voor Songfestival

Niet alleen steden, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen zich opgeven om de organisatie van het Eurovisie Songfestival volgend jaar op zich te nemen. De NPO laat weten dat gaststeden en gastregio's zich vanaf vandaag kunnen aanmelden.

Over ongeveer twee weken krijgen de geïnteresseerde plaatsen de criteria te horen waaraan het evenement moet voldoen, waarna ze een zogenoemd bid book kunnen maken. Dat document moet dan half juli af zijn.

Geen gelopen race

Verslaggever Martijn van der Zande zegt dat de EBU en de Nederlandse Publieke Omroep de deur voor kleinere steden openhouden door ook regio's toe te laten. "Veel mensen dachten: dit zal wel tussen Rotterdam en Amsterdam gaan, maar dit geeft aan dat het nog zeker geen gelopen race is."

Een samenwerking van steden in dezelfde regio kan bijvoorbeeld handig zijn als een stad wel over een grote evenementenhal beschikt voor de shows zelf, maar niet genoeg hotels heeft om de duizenden mensen die het Songfestival trekt te herbergen.

Van der Zande wijst op bijvoorbeeld de Brabanthallen in Den Bosch, dat het Songfestival ook wil organiseren. "Dat kan Den Bosch niet in zijn eentje, maar in een samenwerking met bijvoorbeeld Eindhoven, Tilburg of Breda, kan het wel."

Halsema: vrolijke manier

Burgemeester Halsema van Amsterdam liet vandaag bij de gemeenteraad weten dat ze graag het evenement naar de hoofdstad wil halen. Ze wees erop dat andere edities van het Songfestival vaak ook in hoofdsteden werden gehouden.

Lokale omroep AT5 schrijft dat Halsema wel wil waken voor een prestigestrijd met andere steden. "We moeten er chic mee omgaan. We zijn een stad die veel aankan, laten we op een vrolijke manier voorbereidingen treffen en dan zien we hoe het verloopt."

Andere steden die zich al positief hebben uitgelaten zijn Maastricht (congrescentrum MECC), Den Haag, Rotterdam (Ahoy), Zwolle (IJsselhallen), Arnhem (Gelredome) en Utrecht (Jaarbeurs).

NPO-baas Shula Rijxman schat dat de organisatie ongeveer 25 à 30 miljoen euro kost. Dat bedrag hoeft overigens niet alleen door de gaststad betaald te worden, ook de deelnemende landen leveren een financiële bijdrage. Rijxman wees er twee weken geleden op dat de organisatie er ook veel publiciteit voor terugkrijgt.