Omstreden bomenkap Achterhoek uitgesteld

De provincie Gelderland neemt op zijn vroegst in 2020 opnieuw een besluit over het omstreden plan om bomen in de Achterhoek te kappen. Honderden oude bomen langs provinciale wegen blijven daardoor voorlopig staan.

Gelderland wilde dit najaar bomen langs de eeuwenoude lanen weghalen. Dit zou nodig zijn voor de verkeersveiligheid omdat de bomen te dicht langs de weg staan. Het eerste project, waarbij 343 eiken langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo zouden worden gekapt, leidde tot veel protest.

Petra Sips van de Stichting Natuurlijk Achterhoek is blij met het uitstel. "De kap is nog niet van de baan maar het is nu allemaal wel veel positiever", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "De kap gaat dit najaar niet meer plaatsvinden omdat ze dat qua vergunningen niet meer redden. Ook worden inwoners de komende tijd veel beter meegenomen in de plannen."

In juni wordt er, ook met inwoners van organisaties, weer gesproken over de kap van bomen langs N-wegen in de provincies.

Uiterst middel

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat antwoordde onlangs op Kamervragen dat bomenkap een uiterst middel is. Provincies zouden zo'n besluit goed moeten onderbouwen.

De provincie gaat de vitaliteit van de bomen opnieuw onderzoeken. Verplaatsen van de bomen zou een optie kunnen zijn. Ook wordt nog eens gekeken of er vangrails tussen de bomen en de weg kunnen komen.

De provincie Gelderland is geschrokken van alle ophef rond de bomenkap en vindt dat er een landelijke discussie moet komen. "Het verwijderen van obstakels in wegbermen is namelijk een landelijk veiligheidsbeleid."