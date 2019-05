CDA-Kamerlid Bruins Slot wordt bestuurder van de provincie Utrecht

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot verlaat de Tweede Kamer. Ze wordt gedeputeerde in de provincie Utrecht. Vanmiddag wordt daar het nieuwe provinciebestuur gepresenteerd.

De 41-jarige Bruins Slot zat negen jaar in het parlement. Ze hield zich daar bezig met defensie, sport en medisch-ethische kwesties. Ze heeft een verleden bij defensie: ze was commandant van een artilleriedetachement in Afghanistan.

De afgelopen weken werd Bruins Slot soms ook genoemd als opvolger van Sybrand Buma als fractievoorzitter van de christen-democraten. Zelf zei ze die functie niet te ambiƫren. Uiteindelijk werd het Pieter Heerma.

Bruins Slot woont in de stad Utrecht en gaat zich in het provinciebestuur bezighouden met onder meer landbouw, natuur een recreatie.