Cuba legaliseert thuisnetwerken en import van routers

Cuba gaat het opzetten van snelle, draadloze thuisnetwerken legaliseren. Verder staat het land de import van routers, een apparaat waarmee een wifinetwerk opgezet kan worden, toe, meldt staatskrant Juventud Rebelde. Daarmee wordt internet toegankelijker voor Cubanen.

Het communistische land loopt jaren achter op het gebied van technologische vernieuwingen. Het is wel mogelijk om via wifihotspots online te komen op bepaalde plekken of in staatshotels, maar blijft het voor Cubanen lastig om thuis of op de telefoon met internet contact te maken.

Één provider

Dat moet nu gaan veranderen. Overigens hadden wel duizenden Cubanen al hun eigen wifinetwerken opgezet met gesmokkelde apparatuur. Die netwerken, die door de staat werden gedoogd, worden nu dus legaal.

Hoewel het voor Cubanen makkelijker wordt om op internet te komen, houdt de staat een flinke vinger in de pap in wat Cubanen online allemaal mogen zien. Staatsbedrijf ETECSA blijft de enige internetprovider op het eiland.

Vorig jaar begon het staatstelecombedrijf met de introductie van sneller, mobiel 3G-internet. De verwachting toen was dat de Cubaanse regering het internet ging gebruiken om zijn opvattingen te verspreiden onder het stijgende aantal burgers dat online zou komen.