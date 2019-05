Speciaal aanklager Mueller spreekt voor het eerst over Rusland-onderzoek

Speciaal aanklager Robert Mueller zal vanmiddag voor het eerst publiekelijk spreken over zijn onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Democraten, maar ook Republikeinen, dringen er al langer op aan dat Mueller over zijn rapport komt getuigen voor het Congres. Mueller zou daar weinig voor voelen omdat hij buiten de politieke strijd over zijn rapport wil blijven. Sinds hij twee jaar geleden begon aan zijn onderzoek heeft hij er niets over in het openbaar gezegd.

Mueller kwam in maart tot de conclusie dat er geen bewijs voor is gevonden dat de Trump-campagne met de Russen heeft samengespannen om de verkiezingen te beïnvloeden. De vraag of Trump de rechtsgang heeft belemmerd liet hij in het midden, maar minister van Justitie William Barr concludeerde uit het rapport dat daarvan geen sprake is.

Weggelakt

Nadat Mueller zijn rapport had afgerond, publiceerde Barr aanvankelijk alleen een korte samenvatting met conclusies. Via media lekte uit dat Mueller niet te spreken was over die samenvatting. Hij klaagde bij Barr daarover

Het rapport is medio april vrijgegeven, maar veel passages zijn weggelakt. Het gaat onder meer om fragmenten die de privacy van betrokkenen kunnen schenden of stukken die lopende onderzoeken in de weg kunnen staan.

Muellers verklaring is om 17.00 uur Nederlandse tijd.