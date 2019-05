Belgische koning Filip ontvangt partijleiders Vlaams Belang en PVDA

De Belgische koning Filip heeft in zijn paleis in Brussel gesproken met de leiders van het rechts-populistische Vlaams Belang en de uiterst linkse PVDA. Het staatshoofd ontvangt deze week de politieke hoofdrolspelers om te bespreken hoe het land moet worden bestuurd.

Na de afgelopen verkiezingen van zondag is België nog sterker verdeeld geraakt. In Wallonië en Brussel werden de linkse partijen het grootst. In Vlaanderen werd rechts nog sterker. Vlaams Belang won flink, de partij kreeg 18 procent van de stemmen. De Vlaams-nationalistische partij N-VA bleef de grootste.

De PVDA haalde zondag zowel in Vlaanderen als Wallonië een goed resultaat. De sociaal-democraten van de Parti Socialiste (PS) bleven de grootste partij in Wallonië, maar zij moesten flink inleveren.

Uitnodiging van de koning

De vraag was of Vlaams Belang in zou gaan op de uitnodiging van de koning. De partij staat kritisch tegenover het koningshuis en heeft in het verleden al een keer de uitnodiging afgewezen.

Partijleider Tom van Grieken van Vlaams Belang zei hierover tegen de pers voor het paleis: "Als de koning respect toont voor ons programma en onze kiezers, toon ik respect door hier vandaag naar hem te komen luisteren."

Het is pas de tweede keer dat Vlaams Belang wordt uitgenodigd door de koning om te praten over mogelijke regeringsdeelname. Bij het verlaten van het paleis zei Van Grieken dat het een aangenaam en rustig gesprek was.

De gevestigde partijen willen al sinds de jaren 80 niet samenwerken met Vlaams Belang. Door dit cordon sanitaire is de kans dat de partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt nog altijd erg klein.

Lange formatie

Peter Mertens van de PVDA was de laatste partijleider die koning Filip ontving in zijn eerste formatieronde. Hij zei tegenover de Belgische pers dat de "PVDA niet zal toestaan dat een aantal separatistische partijen de uitslag van de verkiezingen misbruikt om het land te splitsen".

De eerste formatieronde zit er nu op en het is afwachten op de volgende stappen van de koning. Door het gecompliceerde politieke landschap zal het naar alle waarschijnlijkheid lang duren voor een nieuwe regering is geformeerd.