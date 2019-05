Modernisering pensioenverdeling na scheiding

Het kabinet wil de verdeling van pensioenen voor partners die scheiden moderniseren. In een wetsvoorstel van minister Koolmees staat dat beide ex-partners zelfstandig recht krijgen op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk opbouwden. De wetswijziging moet de "levenslange afhankelijkheid" tussen ex-partners op pensioengebied verbreken.

In het nieuwe systeem verdelen pensioenuitvoerders de pensioenen automatisch zodra ze een melding van een scheiding krijgen. De vroegere partners kunnen er ook voor kiezen om het pensioen niet te verdelen of om andere afspraken te maken. De wetswijziging moet er ook toe leiden dat vroegere partners meer inzicht krijgen in hun financiƫle situatie na hun pensioen.

Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State; daarna wordt het ingediend bij de Tweede Kamer.