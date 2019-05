Zestien mensen beschuldigd van moord na verbranden tiener in Bangladesh

In Bangladesh zijn zestien mensen beschuldigd van moord op een 19-jarige leerling. De jonge vrouw werd vorige maand op het dak van haar school in brand gestoken. Een paar dagen eerder had Nusrat Jahan Rafi het schoolhoofd aangegeven wegens aanranding. De hoofdonderzoeker van de politie wil voor alle zestien verdachten de doodstraf.

Rafi zou op 6 april door een medeleerling naar het dak van de islamitische school zijn gelokt. Haar werd verteld dat een vriend in elkaar werd geslagen. Een groep mensen in boerka's dwong haar om de aanklacht tegen haar leraar in te trekken. Toen ze dat weigerde, gooiden ze kerosine over haar heen en staken haar in brand. Ze stierf vijf dagen later.

De gruwelijke moord heeft tot veel protest geleid in Bangladesh en premier Hasina Wajed heeft toegezegd dat alle daders worden vervolgd.