Pastor Haagse kerk krijgt vijf jaar cel voor misbruik jonge meisjes

Een pastor van de Ghanese kerk in Den Haag is veroordeeld voor jarenlang seksueel misbruik van twee zusjes. Hij krijgt een celstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest. Het OM had zes jaar geƫist.

De man van 58 betastte de meisjes over een periode van vijftien jaar. Hij was pastor in de kerk waar de meisjes kwamen en was bevriend met hun familie. Vanaf 2001 vroeg hij de zusjes geregeld afzonderlijk van elkaar bij hem thuis te komen voor allerlei klusjes. Toen het misbruik begon waren de meisjes 9 en 11 jaar oud.

Volgens de rechtbank heeft de man geen rekening gehouden met de gevoelens van zijn slachtoffers en stelde hij de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes voorop. Daarnaast maakte hij volgens de rechter misbruik van zijn machtspositie als pastor en zijn vertrouwensband met het gezin.

Pastor vermoedde complot

Tijdens de rechtszaak ontkende de pastor dat hij de zusjes heeft aangeraakt. Hij zei dat zij een complot tegen hem hebben gesmeed. De slachtoffers vertelden op hun beurt hoe het jarenlange misbruik hun levens heeft verwoest.

De pastor van de Ghanese kerk kreeg ook een beroepsverbod van zeven jaar opgelegd. De pastor zat al elf maanden in voorarrest en moet daarom nog een celstraf uitzitten van ruim vier jaar.