Michael P. betuigt spijt: terecht dat familie Anne Faber mij haat

Michael P., de moordenaar van Anne Faber, heeft in de rechtszaal opnieuw spijt betuigd. "Vreselijke feiten", sprak hij in zijn laatste woord. "Ik ben mij daarvan diep bewust en heb er erg veel spijt van." Ook zei hij te weten dat de familie van het slachtoffer hem haat, "terecht".

De zaak tegen P. dient in hoger beroep. De rechtbank gaf hem in juli vorig jaar 28 jaar en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Ook moet hij bij elkaar 140.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

P. bood vandaag ook excuses aan aan advocaat-generaal Jan Willem Grimbergen. Gisteren reageerde hij dreigend op een verhoring door hem.

Backhand

Het OM heeft in hoger beroep dezelfde straf geëist als P. al is opgelegd. Wel heeft justitie zijn standpunt veranderd. Bij het hof voert het OM aan dat er sprake was van een vooropgezet plan om de vrouw te doden en dus van moord.

Volgens P.'s advocaten was er geen vooropgezet plan. Ook brachten ze de vernietigende rapporten over P.'s behandeling in stelling, die strafvermindering zouden rechtvaardigen. Ook de uiteindelijke bekentenis van P. zouden de rechters moeten meewegen. Ze vinden dat de celstraf niet meer dan 20 jaar zou moeten zijn.

P. wil ook dat hij zijn straf omlaag wordt gebracht omdat hij zou zijn mishandeld bij zijn arrestatie. Hij heeft naar eigen zeggen nog steeds last van zijn schouder en kan daardoor bij het tennissen zijn backhand niet goed gebruiken. Ook hoog tillen is een probleem, zei P. gisteren.

De ouders van Anne Faber vinden dat P. nooit meer vrij mag komen. Haar vriend zei eerder dat het hoger beroep een psycho-emotionele gijzeling betekent voor de nabestaanden.