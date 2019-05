Omzet horeca daalt voor het eerst in zes jaar

Voor het eerst in zes jaar is de omzet van de horeca gedaald. Mensen hebben minder consumpties gekocht in café's en restaurants en er is minder vaak overnacht in vakantieparken en hotels.

De omzetdaling is niet groot; het gaat om 0,3 procent. Maar het is opvallend omdat de omzet de laatste jaren juist steeds toe nam; de afgelopen zes jaar is de omzet in de horeca met ruim 35 procent gestegen.

Personeelstekort

Of die groei hiermee ten einde is, is op basis van deze cijfers niet te zeggen. Wel kampen veel bedrijven in de horeca met personeelstekorten. "Dat tekort houdt de groei wel wat tegen", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Bijna een derde van alle horecabedrijven heeft daar last van, blijkt uit de cijfers. Er waren aan het eind van het eerste kwartaal dit jaar 23.000 openstaande vacatures in de horeca.

Ook branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland ziet de personeelstekorten als een van de verklaringen voor de omzetdaling. "Er zijn bij ondernemers zorgen over de personele bezetting, en dat leidt op bepaalde plekken ook tot minder omzet", zegt een woordvoerder.