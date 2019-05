Real Madrid duurste club ter wereld, Ajax gestegen op ranglijst

Real Madrid is opnieuw de in financieel opzicht grootste club ter wereld met een waarde van 3,2 miljard euro. De afgelopen drie jaar was dat Manchester United, maar die club komt dit jaar 17 miljoen euro tekort om de lijst te aan te voeren. Jaarlijks publiceert accountantskantoor KPMG een lijst met de 32 duurste clubs ter wereld op basis van de ondernemingswaarde.

Ajax is gestegen naar de 27e plaats met een waarde van 315 miljoen. Hiermee is het de enige Nederlandse club op de lijst. Vorig jaar stonden de Amsterdammers twee plaatsen lager. Nadelig voor Ajax is dat de waarde van de clubs is bepaald is op 1 januari van dit jaar. Een paar maanden later bereikte Ajax de halve finales van de Champions League en genereerde daarmee miljoenen aan extra inkomsten.

Real Madrid en Manchester United zijn de enige teams die meer waard zijn dan 3 miljard euro. United was dat vorig jaar ook al. De top 5 bestaat verder uit Bayern München (2,7 miljard), FC Barcelona (2,7 miljard) en Manchester City (2,5 miljard).

Van de 32 teams komen er 27 uit de vijf grootste competities, namelijk Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.