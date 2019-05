Man aangehouden voor doden 78-jarige vrouw uit Oostkapelle

Een man uit Oostkapelle is aangehouden op verdenking van het doden van een 78-jarige vrouw uit dezelfde plaats. De vrouw werd vrijdagmiddag om het leven gebracht.

De 56-jarige verdachte is een bewoner van het appartementencomplex waar de vrouw woonde. Ze werd zwaargewond gevonden in haar eigen appartement. Ze overleed kort erna. Uit sectie bleek dat het slachtoffer door geweld om het leven is gebracht.

Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Zeeland dat de verdachte vanmorgen om 08.00 uur werd meegenomen door een arrestatieteam. De man is volgens buurtbewoners erg agressief.

De politie doet nog onderzoek naar de dood van de vrouw. Het appartement van de verdachte wordt daarbij ook onderzocht.