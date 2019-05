Boris Johnson moet voor de rechter komen om 'brexit-leugens'

De Britse oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson moet zich voor de rechter verantwoorden voor uitspraken in aanloop naar het brexit-referendum. Dat heeft een rechtbank bepaald. Johnson beweerde in 2016 in de campagne vóór een brexit dat het Verenigd Koninkrijk elke week 350 miljoen pond moet overmaken aan Brussel.

Een zakenman beschuldigde Johnson daarop van misbruik van zijn publieke functie en begon een crowdfundingcampagne om een zaak te starten tegen Johnson, die Theresa May als premier en partijleider van de Conservatieven wil opvolgen. De zakenman, Marcus Ball, haalde meer dan 200.000 pond op, zo'n 225.000 euro.

"Het maakt niet uit van welke partij je bent, of je voor of tegen brexit bent", zei de advocaat van Ball, "democratie eist verantwoordelijk en eerlijk leiderschap van hen die publieke functies bekleden". Volgens hem waren de uitspraken van Johnson "crimineel". Van een politieke stunt is volgens hem geen sprake: De enige politieke stunt zijn de leugens van Johnson, aldus de advocaat.

Tijdens de campagne liet het Britse bureau voor de statistiek weten dat de 350 miljoen pond te hoog was ingeschat. Johnson was ten tijde van de uitspraken burgemeester van Londen en lid van het Lagerhuis. Hij heeft de gewraakte uitspraken herhaaldelijk gedaan, ook na het referendum over een brexit.