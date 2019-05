Irak draagt grote groep Turkse IS-kinderen over aan Turkije

Irak heeft 188 kinderen van Turkse IS-strijders overgedragen aan Turkije. Bij de overdracht waren naast Turkse en Iraakse ambtenaren ook medewerkers van Unicef aanwezig.

De kinderen zijn in Irak door hun ouders achtergelaten. Het is niet duidelijk of die nog in leven zijn.

In de groep zitten ook enkele volwassenen; die waren als kind in Irak veroordeeld voor een strafbaar feit en zijn in de gevangenis meerderjarig geworden. In Irak kunnen kinderen vanaf 9 jaar worden veroordeeld tot een celstraf.

Terug voor einde ramadan

Turkije maakte onlangs al bekend dat het bezig was met de voorbereidingen om een grote groep kinderen van IS-strijders nog voor het einde van de ramadanmaand terug te halen.

De overdracht komt een dag na het bezoek van de Iraakse president Salih aan zijn Turkse ambtgenoot Erdogan.