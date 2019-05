Opnieuw landelijke pensioenactiedag met stakingen en manifestaties

Na de staking in het openbaar vervoer is er vandaag een nieuwe actiedag voor een goed pensioen. De vakbonden hebben stakers en actievoerders uit allerlei sectoren opgeroepen naar vier locaties in het land te komen: Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen. Ze verwachten een hoge opkomst bij de manifestaties, die van 11.00 uur tot 13.00 uur duren.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben opgeroepen tot een 24-uursstaking in de sectoren metaal, industrie, bouwen en wonen, schoonmaak, beroepsgoederenvervoer en de sociale werkvoorziening. Ook de ouderenbond ANBO heeft zich bij de acties aangesloten.

Ook op Schiphol wordt actiegevoerd. Schoonmakers staken en beveiligers houden twee werkonderbrekingen van 33 minuten. Er is een manifestatie van 66 minuten om 12.30 uur en overwerk wordt geweigerd. De vliegtuigen worden wel schoongemaakt.

De acties hebben tot nu toe niet tot overlast geleid, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Reizigers moesten soms wat langer wachten bij de veiligheidscontroles, dat liep op tot maximaal 20 minuten. "Niemand heeft zijn vlucht gemist", zegt Schiphol.

Duizenden mensen

De opkomst in Den Haag is heel goed, zegt CNV-woordvoerder Marcel Hooft van Huysduynen. "Er zijn duizenden mensen, het is mooi druk."

De eisen van de vakbonden zijn het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar, indexering voor elke generatie, zodat koopkracht behouden blijft en een goed pensioen voor iedereen, ook voor flexwerkers en zzp'ers.

Bronnen meldden gisteren aan de NOS dat het kabinet bereid is om de AOW-leeftijd tijdelijk te bevriezen en daarna minder snel te laten stijgen. Ook krijgen mensen met zware beroepen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.