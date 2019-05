Huawei wil tussentijds oordeel verbod VS, zwarte lijst 'gevaarlijk precedent'

Het Chinese telecombedrijf Huawei wil dat een Amerikaanse rechter zich in een tussentijds oordeel uitspreekt over het verbod waardoor overheidsorganisaties geen apparatuur van het bedrijf mogen kopen. Volgens Huawei moet de wet waarop het verbod is gebaseerd ongrondwettelijk worden verklaard.

Dit moet een volledige rechtszaak voorkomen, inclusief het prijsgeven van gevoelige bedrijfsinformatie, schrijft The New York Times. Daarnaast zou het sneller publiekelijk de zaak kunnen bepleiten, in plaats van wachten totdat een volledige rechtszaak begint.

Verder stelt Huawei dat het verbod er ook toe leidt dat overheidsorganisaties geen zaken mogen doen met partijen die apparatuur van Huawei kopen, "zelfs als er geen impact of link is met de Amerikaanse overheid". Het bedrijf begon de zaak in maart van dit jaar. Een hoorzitting staat pas gepland voor 19 september en een besluit kan daarna nog maanden op zich laten wachten.

De zwarte lijst

Huawei maakte deze stap bekend op een persconferentie in het Chinese Shenzhen, waar het hoofdkantoor is gevestigd. Daar trok het bedrijf ook van leer over de zwarte lijst, waarop Huawei sinds 17 mei staat. Dat leidde ertoe dat Google de Android-licentie introk, om vervolgens dat besluit naar verluidt uit te stellen omdat de zwarte lijst pas over drie maanden ingaat.

Huawei stelt dat de zwarte lijst zorgt voor een gevaarlijk precedent. "Vandaag is het telecom en Huawei, morgen kunnen het jouw industrie, jouw bedrijf, jouw klanten zijn", zei de hoogste juridische baas van Huawei.

Belangrijke speler

De Chinese telecomgigant is een belangrijke speler op de smartphonemarkt in Europa en Aziƫ en daarnaast een van de belangrijkste spelers op het gebied van 5G-apparatuur.

De VS is van mening dat westerse overheden geen zaken mogen doen met Huawei voor de aanleg van 5G vanwege de vrees voor spionage en sabotage. Bewijs hiervoor is er nog altijd niet en Huawei heeft dit altijd ontkend.

Ook tijdens de persconferentie werd dit opnieuw benadrukt. "De VS heeft geen bewijs geleverd dat laat zien dat er een gevaar is. Er is geen wapen, geen rook. Alleen speculatie", zei Huawei's hoogste juridische baas, verwijzend naar de Engelse term smoking gun, waarmee wordt bedoeld dat doorslaggevende bewijs is gevonden.