Haarlemmers in opstand tegen bomenkap stadsbos: al 17.000 handtekeningen

In ruim twee dagen tijd hebben 17.000 mensen een petitie ondertekend voor het behoud van tientalen bomen in de Haarlemmerhout in Haarlem. Het college wil in het monumentale stadsbos bomen gaan kappen en een parkeerplaats aanleggen voor een horecagelegenheid. Haarlemmers zijn boos dat de bomen daarvoor moeten wijken.

Het plan is om de huidige parkeerplek bij een La Place-restaurant uit te breiden ten koste van de bosrand. Aan de voorkant zit nu ook een parkeerterrein. Dat zou moeten verdwijnen, omdat veel mensen niet tegen die geparkeerde auto's aan zouden willen kijken.

Petitie

De plannen zijn al vergevorderd. Toen de Haarlemse Welna Buwalda de plannen op de website van de gemeente zag, schrok ze. Daarom begon ze maandag een petitie. Ze hoopt de bomenkap tegen te kunnen houden. Een groot aantal Haarlemmers, maar ook mensen van buiten de stad, blijkt zich achter haar idee te scharen.

Volgens het Haarlems Dagblad plaatste ze afgelopen weekend paaltjes met rode lintjes, om aan te geven wat er allemaal gaat verdwijnen. Dat zijn volgens haar 69 bomen, waarvan er voor 32 een kapvergunning nodig zou zijn. Ook moet er veel struikgewas weg. Tussen de bomen zitten kleine bomen, maar ook oude dikke soorten.

Tegen de krant zegt Lex Rietveld namens de Adviescommissie Haarlemmerhout dat er uiteindelijk minder bomen worden gekapt. Het aantal bomen zou na aanplant van nieuwe zelfs gelijk blijven. In de Adviescommissie Haarlemmerhout zitten diverse organisaties.

Alle bomen zijn belangrijk

Buwalda wordt boos als gezegd wordt dat er maar een paar bomen gekapt worden en dat de entree van het bos veel mooier wordt, omdat de auto's uit het zicht staan. "Het is vooral verdrietig voor de bomen, want het is een bossysteem. Het werkt hier allemaal samen", zegt ze tegen NH Nieuws. Volgens boomexpert Mark Helsloot zijn alle bomen - jong, oud, dik en dun - belangrijk voor het bos. "Je ziet geen hoge beuken pal aan de rand staan, want die hoge bomen hebben ook weer beschutting nodig." Hij is bang dat er een 'open wond' ontstaat.

Helsloot is blij met de handtekeningen. "Men ziet steeds meer in dat we zuinig moeten zijn op elke boom."

Moties in gemeenteraad

Vanavond wordt in de gemeenteraad gesproken over de kwestie. Twee lokale partijen, Hart voor Haarlem en Trots Haarlem, dienen moties in. Een woordvoerder van wethouder Merijn Snoek zegt dat de wethouder vanavond met een reactie komt op de petitie. Volgens hem worden in de petitie aannames gedaan die niet kloppen. "We hebben inzichtelijk gemaakt wat de feitelijke situatie is."

Volgens de woordvoerder is er nog geen kapvergunning gegeven. Er komt eerst een analyse waaruit moet blijken of het kappen van bepaalde bomen een negatief effect heeft op de omgeving. "In afwachting van die uitslag is het plan on hold gezet."