VS: Iran zit 'vrijwel zeker' achter sabotage olietankers in Golf van Oman

Iran zit vrijwel zeker achter de sabotage van vier olietankers in de Golf van Oman, eerder deze maand voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Bolton zei tijdens een persbijeenkomst dat de schade aan de tankers waarschijnlijk is veroorzaakt door Iraanse zeemijnen, maar hij liet geen bewijs zien.

Twee olietankers voeren onder de Saudische vlag en een onder Noorse vlag. De herkomst van de vierde tanker is onduidelijk. De olietankers liepen veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers.

De Verenigde Staten hadden schepen in de regio al gewaarschuwd dat "Iran of zijn handlangers" het scheepsverkeer in de regio schade zouden kunnen toebrengen.

Ontwrichten van olieaanvoer

Saudi-Arabiƫ zegt dat met de sabotage wordt geprobeerd internationale olieaanvoerlijnen te ontwrichten. De Golf van Oman is de verbinding tussen de Perzische Golf en de Indische Oceaan en daardoor van vitaal belang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld.

Iran en de Verenigde Staten hebben een zeer gespannen relatie. De Verenigde Staten zegden vorig jaar het atoomakkoord van 2015 op en voerden daarna weer sancties in tegen Iran. Door die sancties wordt de bevolking van Iran hard getroffen. Iran op zijn beurt heeft zich nu ook teruggetrokken uit delen van het atoomakkoord; volgens Bolton met als enige doel om weer kernwapens te kunnen maken.

De VS zegt verder dat een raket die onlangs neerkwam in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Irak door Iran was gelanceerd.