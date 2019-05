Amerikaanse producent vegaburgers opent fabriek in Nederland

Het Amerikaanse bedrijf Beyond Meat - producent van namaakvlees - opent begin volgend jaar een fabriek in Nederland. De productielocatie komt in Zoeterwoude, meldt Het Financieele Dagblad.

De 'Nederlandse' proteïneburgers zijn bedoeld voor supermarkten en restaurants in Europa en het Midden-Oosten. Topman Seth Goldman wil met deze eerste fabriek in Europa sneller groeien buiten de VS.

Beurslieveling

Beyond Meat ging eerder deze maand naar de beurs in New York. Het bedrijf kende daar een droomdebuut. Op de eerste dag van de notering steeg het aandeel met 163 procent. Het bedrijf uit Californië is de grootste producent van plantaardige vleesvervangers in de wereld en verkoopt de producten nu nog vooral in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Italië. De omzet vorig jaar aan vegaburgers en plantaardige worsten was ongeveer 90 miljoen dollar.

De productielocatie in Zoeterwoude wordt volgens het FD gebouwd en gefinancierd door het Nederlandse vleesbedrijf Zandbergen Finest Meat, dat al bijna een jaar de verkoop doet voor Beyond Meat in een deel van Europa. In ons land liggen de vegaburgers in veel filialen van Albert Heijn.

Microsoft-miljardair Bill Gates en acteur Leonardo DiCaprio behoren tot de investeerders in het snelgroeiende vegabedrijf.

Innovatie

In Nederland stijgt de verkoop van vleesvervangers al jaren, hoewel de omzet nog in het niet valt vergeleken met wat consumenten uitgeven aan 'echt' vlees. Volgens recente cijfers van ABN Amro geeft een gemiddeld huishouden nu slechts 13 euro per jaar uit aan vleesvervangers. De bank voorspelt de komende jaren echter een flinke groeiversnelling.

Zo'n 60 procent van de huishoudens eet enkele dagen per week minder vlees. Overwegingen als klimaatverandering en dierenwelzijn spelen hierbij een rol.

De vleesindustrie staat hierdoor onder druk; diverse grote bedrijven oriënteren zich op plantaardige alternatieven. Innovatie speelt hierbij een grote rol. Zo zegt Beyond Meat voor zijn burgers 63 wetenschappers in dienst te hebben om de structuur en smaak van vlees zo dicht mogelijk te benaderen.