Wekdienst 29/5: CIDI betoogt in Den Haag en verbiedt rechter Hells Angels?

Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Utrecht bepaalt of motorclub Hells Angels mag blijven bestaan. Volgens het OM voert de motorclub een structurele gewapende strijd.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) demonstreert in Den Haag tegen antisemitisme en vóór het dragen van een keppeltje, onder het motto: keppel op.

In Groningen, Arnhem, Eindhoven en Den Haag wordt door vakbonden opnieuw actiegevoerd voor een beter pensioen.

Wat heb je gemist?

De verhoging van de rente op studieleningen is hoogstwaarschijnlijk van de baan. De kans dat de Eerste Kamer volgende week tegen het kabinetsplan stemt, is zeer groot. Gisteravond zei ex-VVD-senator Duthler dat ze niet overtuigd is door de antwoorden van minister Van Engelshoven van Onderwijs. Zonder Duthler is er geen meerderheid voor het plan om de rente op studieleningen per 2020 voor tien jaar vast te zetten in plaats van voor vijf. Dat zou in de praktijk betekenen dat de rente omhooggaat.