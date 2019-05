Keppel Op-dag: 'Signaal tegen antisemitisme en voor recht om keppel te dragen'

Ook hij ziet dat het aantal antisemitische uitingen in Nederland is toegenomen. "Dan roepen ze bijvoorbeeld 'kankerjood'. Vooral op sociale media lijkt het steeds gewoner te worden." Van Koningsveld krijgt bijna dagelijks vervelende berichten in z'n inbox. Die laat hij zo veel mogelijk van zich afglijden. "Maar soms is het echt bedreigend. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar lang een online stalker gehad. Op een gegeven moment maakte hij zelfs mijn adres openbaar."

Van Koningsveld verhuisde dit jaar naar de Schilderswijk in Den Haag. "Dat is helaas toch een wijk waar je op moet passen." Heel sporadisch bedekt hij zijn keppel met een pet. "Als ik even geen zin heb in gedoe. Ik moet steeds over mijn schouder kijken, dus het vraagt soms veel van je."

Hij begrijpt dat mensen zich onveilig voelen. En ziet bijvoorbeeld dat zijn vrienden of kennissen twijfelen over het dragen van een keppeltje. "Ik hoop dat ik vanmiddag ook Joden over de streep kan trekken die twijfelen over het openlijk dragen van een keppel."