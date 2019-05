Renteverhoging studielening dreigt te sneuvelen in Eerste Kamer

De verhoging van de rente op studieleningen is hoogstwaarschijnlijk van de baan. De kans dat de Eerste Kamer volgende week tegen het kabinetsplan stemt is zeer groot nu ex-VVD-senator Duthler zegt dat ze niet overtuigd is door de antwoorden van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

"De kans is niet heel groot dat nieuwe antwoorden mij zullen overtuigen", zei Duthler zojuist in de Eerste Kamer. Als Duthler tegenstemt is er geen meerderheid. Aanvankelijk had de coalitie wel een meerderheid in de Eerste Kamer, maar de VVD-fractie heeft Duthler enkele weken geleden uit de fractie gezet. Ze zit nu als eenmansfractie in de senaat.

Ook de D66-fractie, de partij van Van Engelshoven is nog niet overtuigd. D66-senator Rinnooy Kan gaat zich nog beraden op het standpunt van de partij.

Studiestress

Gisteravond was al duidelijk dat de steun afbrokkelt voor het wetsvoorstel. D66'er Rinnooy Kan sprak zijn zorgen uit over de toenemende studiestress onder studenten en vreesde dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar brengt.