Man in Duitsland ontsnapt dankzij duif aan snelheidsboete

Een Duitse automobilist is met veel geluk ontsnapt aan een snelheidsboete van 105 euro. Hij reed 54 waar hij 30 mocht en werd geflitst. Maar de politie kon de bestuurder van de Renault Twingo niet identificeren, omdat een duif precies op het moment van de foto voor het gezicht van de bestuurder vloog.

De politie van de stad Viersen, bij Mönchengladbach, schrijft op sociale media het "signaal van de Heilige Geest" te begrijpen. De Heilige Geest wordt in het christendom vaak gesymboliseerd met een duif.

"We hopen dat de racer deze "hint van bovenaf" ook zo zal opvatten en zich de volgende keer wel aan de regels houdt. Dankzij de gevleugelde beschermengel is hem of haar dit keer een boete bespaard gebleven."

De lollige agenten voegen er nog aan toe dat ook de duif eigenlijk een boete had moeten krijgen. "Maar omdat we niet weten waar de duif met Pinksteren (komend weekend) moet zijn, krijgt ook zij genade."